[EXCLU Téléfoot 3/02] - Thiago Mendes pas sûr de rester au LOSC

Par Rédaction | Ecrit pour TF1 |

L'avenir de Thiago Mendes est encore flou. Fortement courtisé lors de ce mercato hivernal, le milieu de terrain n'est pas encore sûr de terminer la saison dans l'effectif professionnel du LOSC. Selon nos informations, le club nordiste, actuel 2e de Ligue 1, est toujours intéressé pour que le joueur parte.

Toujours selon les informations de Téléfoot, Mendes a reçu trois grosses propositions venues de la Chinese Super League, le championnat de football chinois, dont le marché se termine le 28 février prochain. Le Dalian Yifang Football Club et le Guangzhou Evergrande Taobao FC font partie des clubs intéressés.

Comme révélé par Téléfoot le jeudi 31 janvier dernier, le Paris Saint-Germain, en recherche d'un deuxième milieu de terrain après l'arrivée de Leandro Paredes, a bien tenté sa chance pour récupérer le Brésilien en toute fin de mercato. Mais les discussions entre Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG, et Gerard Lopez, celui du LOSC, n'ont pas abouti.

Luis Campos ne va pas repartir à Monaco

L'avenir de Luis Campos se situe, lui, toujours à Lille. Une semaine après les rumeurs d'un possible retour du côté de l'AS Monaco, où il a exercé en tant que directeur technique et conseiller du vice-président Vadim Vasyliev entre 2013 et 2016, Téléfoot est en mesure de confirmer que le Portugais va bien conserver ses fonctions actuelles au LOSC.

Selon nos informations, Campos n'a d'ailleurs pas été contacté par le club la Principauté pour occuper un nouveau poste. Arrivé aux côtés de Gerard Lopez, alors candidat au rachat de Lille, en octobre 2016, le dirigeant est toujours sous contrat avec le club nordiste.