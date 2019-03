[EXCLU Téléfoot 3/03] – Neymar sera bien présent pour PSG-Manchester United

Par Rédaction | Ecrit pour TF1 |

Selon les informations de Téléfoot, Neymar, l'attaquant et meneur de jeu du Paris Saint-Germain, actuellement au Brésil, sera bien présent pour assister en tribunes au huitième de finale retour de Ligue des champions entre le PSG et Manchester United, le mercredi 6 mars prochain (21h00).

Neymar sera bien là pour le tournant de la saison du PSG. Alors que sa présence pour le huitième de finale retour de Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et Manchester United United (succès 0-2 du PSG à l’aller) semblait incertaine, le Brésilien ne fera finalement pas défaut aux siens.

Selon les informations de Téléfoot, le Brésilien sera bel et bien là pour ce moment important de la saison du club de la capitale, un événement qu'il vivra depuis les tribunes du Parc des Princes. Ce dernier vise un retour en quarts de C1, après deux échecs consécutifs en huitièmes face au FC Barcelone (2017) et le Real Madrid (2018).

Actuellement au Brésil, où il s’était envolé "une dizaine de jours", dans le cadre du traitement conservateur de sa lésion du cinquième métatarsien droit, le N.10 de l’effectif du PSG va prendre un vol en début de semaine prochaine afin d’être présent mercredi pour ce huitième de finale retour de C1. Revigoré par son séjour chez lui, Neymar a même assisté au carnaval de Carnaval de Salvador da Bahia en cette fin de semaine.

Al-Khelaïfi : "Il va mieux, il est sur le bon chemin pour revenir"

La semaine dernière, Thomas Tuchel, le technicien du PSG, s’était prononcé pour sa présence physique à Paris pour ce grand match. "Nous nous écrivons. Et je sais qu’il se sent bien quand il est au Brésil et c’est bien pour lui", avait expliqué l'Allemand en conférence de presse. "Il est important qu’il rentre pour Manchester afin de nous soutenir. J’espère qu’après Manchester, il pourra recommencer à s’entraîner et nous aider sur le terrain."

Concernant son retour à la compétition, Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG, avait indiqué à Téléfoot, dimanche dernier, qu’il espérait un retour plus tôt qu’annoncé.

"J'espère avant (en réponse à la question concernant un retour début avril, ndlr). Mais normalement, début avril, il devrait revenir", avait-il annoncé, tout en étant optimiste concernant l’évolution de la blessure du prodige. "Il va mieux. Il est, je pense, sur le bon chemin pour revenir. Mais après vous savez, il a eu une blessure grave. Mais vraiment, il est bien, il va mieux qu'avant."