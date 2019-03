[EXCLU Téléfoot 3/03] – Ocampos : "L’objectif de l'OM, c'est de jouer la Ligue des champions"

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Dans un entretien donné à Téléfoot, dimanche, Lucas Ocampos, le milieu offensif de l'Olympique de Marseille, est revenu sur la crisé vécue par l'OM cet hiver et le retour en forme depuis un mois.

Sur le retour en forme de l'OM

"On commence à sortir de ce moment difficile, ça fait du bien. Mais on ne s'arrête pas là, on va continuer."

Sur la crise vécue par l'OM cet hiver

"Franchement, c'était dur. Mais dans les grands clubs, c'est comme ça. Quand les choses vont mal, les supporters n'aiment pas."

Sur les objectifs de l'OM cette saison

"Dans ce club, on te demande toujours le mieux (de faire le maximum, ndlr)."

"On va essayer de terminer sur le podium pour jour la Ligue des champions, c'est notre objectif."

"Maintenant, on peut aborder sereinement les prochains matches et après on verra."