[EXCLU Téléfoot 3/03] – Pavard sur les Bleus : "Je vais tout faire pour continuer à être dans la liste, je travaille pour ça"

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Dans un entretien exclusif donné à Téléfoot, dimanche, Benjamin Pavard, le défenseur de Vfb Stuttgart et de l'équipe de France, est revenu sur la prochaine liste de Didier Deschamps qui sera donnée le jeudi 14 mars. Le champion du monde 2018 espère y être pour continuer à prouver sa valeur et sa polyvalence.

Sur l'équipe de France et la prochaine liste de Didier Deschamps



"(sur une potentielle place dans l'axe à prendre). Moi, je suis à la disposition du coach."

"Si le coach me met défenseur central, je vais me donner à fond. S'il met à droite, je vais me donner à fond."

"Je vais tout faire pour continuer à être dans la liste. Je travailler pour ça et j'espère y être en mars."

Sur la concurrence au poste de latéral droit

Avec les potentiels candidats à une sélection (Dubois, Lala, Aguilar)

"Elle est saine. Pour être le plus performant possible, il faut qu'il y ait aussi de la concurrence."

"Donc ce sont de bons joueurs qui font de bons matches."

Sur ses performances

"Après, moi aussi je fais mes bons matches. Je l'ai prouvé aussi en équipe de France."

"Je ne me pose pas de questions. Je joue mon football et après le choix appartient au sélectionneur et je le respecterai quoiqu'il arrive."

"Mais le coach, il sait qu'il peut faire appel à moi à n'importe quel poste."