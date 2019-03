[EXCLU Téléfoot 3/03] – Pedros : "Le PSG peut gagner la Ligue des champions cette année"

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Sur le PSG et sa volonté de remporter la C1

"J'ai quand même l'impression que ce PSG-là peut gagner la Ligue des champions cette année."

"Je pense qu'offensivement, ils sont bien armés. On a vu sur les années précédentes le Real Madrid, même si défensivement c'était très costaud, il y avait beaucoup d'atouts offensifs."

"Et là on le voit, que ce soit avec Neymar, Mbappé, Cavani, Di Maria. Il y a beaucoup de joueurs qui peuvent apporter offensivement. Et je pense que ça peut être la bonne année pour le PSG."