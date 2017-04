[Exclu Téléfoot 30/04] - Giroud et Koscielny dans le viseur de l'OM

Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

Koscielny est une cible pour l'OM



International, français et évoluant au très haut niveau avec Arsenal, Laurent Koscielny possède toutes les qualités pour intéresser l’OM. Ce dimanche matin, Téléfoot a confirmé que le club phocéen était bel et bien intéressé par la venue de l’ancien de Tours et de Lorient tout comme... Manchester City.





Giroud en position d'attente

Toujours selon Téléfoot, Olivier Giroud attendrait une information bien précise avant de se positionner vis-à-vis de l’OM. En effet, à ce jour, l'attaquant de point des Gunners n’aurait jamais eu de contact direct avec l’OM. Le buteur d’Arsenal attendrait avant tout d’être fixé sur l’avenir d’Arsène Wenger avant de se prononcer.







Bonus Téléfoot