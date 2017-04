[Exclu Téléfoot 30/04] - Rivère s'exprime sur l'avenir de Favre et Balotelli

Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

Lucien Favre sera t-il toujours aux commandes de l'OGC Nice la saison prochaine ?







"Lucien Favre ? Là encore, ça fait partie du mercato et c'est donc très difficile de s'exprimer dessus. Lucien a fait une saison remarquable. Il a attiré la lumière sur lui et de nombreux clubs sont intéressés mais il a un contrat et il le faut respecter. Il a exprimé son souhait de rester mais encore une fois, c'est le mercato et c'est beaucoup trop compliqué de s'exprimer dessus."

Par ailleurs, le président des Aiglons a souhaité "ne pas s'exprimer" sur le cas Mario Balotelli mais a confié qu'"(il était) très content de saison."









