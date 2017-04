[Exclu Téléfoot 30/04] - Thiago Motta se voit encore à Paris

Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

Quelques heures avant la rencontre peut-être décisive dans la course au titre à Nice, le milieu du PSG, Thiago Motta, évoque son avenir qu'il imagine toujours dans la capitale.

Comment voit-il son avenir avec le PSG ?





"Concernant le PSG, on est d'accord pour dire que le premier club en Europe. En revanche, c'est le club le plus ambitieux et un jour va arriver où il sera parmi les deux-trois meilleurs équipes."







Ce qu'il pense d'Unay Emery





"Il fait une bonne première année et je pense que ce serait une bonne chose qu'il continue. Je sais que le président lui a donné une totale confiance. Et nous les joueurs avons aussi une totale confiance en lui."







