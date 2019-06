[EXCLU Téléfoot 30/06] - Paris bloque toujours Neymar

Selon les informations de Téléfoot, le Paris Saint-Germain reste toujours fermé à un départ de Neymar cet été.

Paris n’ouvre pas la porte à Neymar. Selon les informations de Téléfoot, le Paris Saint-Germain n’est toujours pas ouvert à un transfert de l’international brésilien cet été. Malgré de nouveaux échanges parmi les personnes impliquées dans ce dossier, le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, reste inflexible sur le cas du Brésilien.



Depuis son émission du dimanche 9 juin, Téléfoot a toujours expliqué qu’au sein du PSG les décideurs qataris ne veulent pas entendre parler d'un départ de leur protégé. Une position qui n’a donc pas changé. Le FC Barcelone a, lui, bien pris contact avec le PSG au sujet du Brésilien, il y a quelques temps, comme annoncé lors de l’émission du dimanche 23 juin.

Messi pousse pour le retour de Neymar

Une chose est sûre : Neymar, qui a longtemps réfléchit à son avenir ces dernières semaines, a envie de se trouver un nouveau challenge. Et si possible loin de Paris où il ne ressent plus le même feeling pour le projet sportif que lors de son arrivée en août 2017. Le départ du directeur sportif portugais Antero Henrique, l’homme qui l’avait fait venir à Paris, et le manque de considération à son égard en France font partie des facteurs importants qui ont conduit le Brésilien à vouloir quitter le projet du PSG.

Selon nos informations, un cadre de l’effectif du Barça, qui n’est autre que Lionel Messi, pousse pour un retour du Brésilien en Catalogne dès cet été. Très proche humainement de Neymar, et en phase sportivement avec le n°10, l'Argentin a une voix qui compte au sein du FCB. Pour le moment, aucun accord entre le FC Barcelone et le joueur n’a été trouvé.

On se dirige vers un bras de fer Neymar / PSG

La volonté du Brésilien de tenter un retour au FC Barcelone a été publiquement révélée le jeudi 27 juin par Jordi Cardoner, le vice-président du club catalan, lors d’une conférence de presse tenue au Camp Nou sur le "bilan et les projets de l'espace social" du FC Barcelone.

"Ce qui est correct, à l'heure actuelle, ce que j'ai lu, ce que j'ai entendu, ce qui semble exact, c'est que Neymar veut revenir au Barça", a prudemment déclaré Cardoner lors de ce point presse. "Il est probable que Neymar veuille revenir au Barça mais nous, en comité directeur, nous n'avons pas étudié ce sujet, cela n'a pas été mis sur la table", a-t-il insisté.



On se dirige de plus en plus vers un bras de fer entre Neymar et la direction du Paris Saint-Germain lors de ce mercato estival.