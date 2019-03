[EXCLU Téléfoot 31/03] - Sanson sur le nul entre l'OM et Angers : "On est en colère, on a tout gâché parce qu'on s'est arrêté de jouer"

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Sur le nul face à Angers en Ligue 1

"Même nous encore, on est en colère aujourd'hui, moi le premier."

"On a eu une période difficile après le deuxième but, ce qui n'est pas compréhensible : on était bien et on avait tout pour nous et pour gagner ce match."

"On pouvait même penser au goal-average par rapport à Lyon. Mais on a tout gâché parce qu'on a arrêté de jouer à 2-0."

"Peut-être qu'on a cru que le match était plié et qu'on allait gagner sans forcer."