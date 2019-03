[EXCLU Téléfoot 31/03] - Sanson : "Je veux m’inscrire dans la durée à Marseille"

Par Rédaction | Ecrit pour TF1 |

Morgan Sanson a l’OM dans le cœur. Et marquer une étape dans la grande histoire du club phocéen lui trotte dans la tête. Interrogé sur son avenir dans Téléfoot, dimanche 31 mars, le n°8 de l’OM, qui a prolongé son contrat jusqu’en 2022 le 23 décembre dernier, a passé un message révélateur de son état d’esprit.

"Oui bien sûr que je veux m’inscrire dans la durée, j’ai prolongé il y a quelques mois maintenant. Je me sens bien. Si j’ai prolongé, c’est que je suis heureux dans ce club, que j’ai envie de progresser moi-même avec le club", a expliqué Sanson dans Téléfoot. "C’est clair qu’on a une saison qui est assez compliquée. Mais on a toujours nos objectifs en tête et pas que pour cette fin de saison, mais aussi pour la saison prochaine."

Questionné une nouvelle fois sur son avenir, dans le cadre de la séquence Oui / Non, Sanson a ensuite enfoncé le clou sur sa force de compromis et réaffirmé qu’il voulait s’engager sur le long terme avec Marseille. Arrivé en provenance de Montpellier en janvier 2017, Sanson a pour lui d'être le premier joueur à avoir été recruté par le club phocéen dans le cadre de son "OM Champions Project", mené par le nouveau propriétaire du club, l’Américain Frank McCourt.

Wolverhampton et Dortmund suivent toujours Sanson

Marseille, dont l’effectif sera modifié lors du prochain mercato estival, dispose avec Sanson d’une valeur sûre sur le marché des transferts. Le milieu de terrain polyvalent est même la plus grande valeur marchande de l’effectif avec Florian Thauvin et Boubacar Kamara.

Selon les informations de Téléfoot, Sanson est pisté par des clubs en Angleterre(Premier League), en Allemagne (Bundesliga), mais aussi en Espagne (Liga). Wolverhampton et le Borussia Dortmund suivent toujours le joueur.

Dans le cadre de la séquence Oui / Non, le joueur a d’ailleurs reconnu avoir eu des contacts avec des clubs étrangers lors de l’été 2018. Interrogé également sur une possible réflexion en cas d'appel d’un bon club européen l’été prochain, Sanson, après une hésitation, a répondu par l’affirmative.