[EXCLU Téléfoot 5/05] - Everton ne lâche pas Meunier

Everton ne lâche pas Thomas Meunier. Selon les informations de Téléfoot, le club anglais est toujours intéressé pour récupérer l'international belge du Paris Saint-Germain lors du prochain mercato estival.

Cet intérêt n'est pas nouveau : Everton s'était déjà penché sur le cas du défenseur en janvier dernier lorsque les deux clubs négociaient la venue d'Idrissa Gueye dans la capitale française. Les discussions n'avaient finalement rien donné, et Paris avait finalement jeté son dévolu sur l'Argentin Leandro Paredes.

Laisser partir Meunier aura un coût. Selon nos informations, le club de la capitale souhaite récupérer 30 millions d'euros pour se séparer de son joueur. Arrivé lors de l'été 2016 à Paris en provenance du FC Bruges, le latéral droit a disputé 99 rencontres, marqué 12 buts et délivré 20 passes décisives, toutes compétitions confondues.



Statu quo au sein de l'état major

Engagé dans une fin de saison compliquée, marquée par l'élimination en 8e de finale de Ligue des champions face à Manchester United en mars (2-0, 1-3), puis une défaite aux tirs au but en finale de la Coupe de France face au Stade Rennais (2-2, 6-5 tab) le 27 avril dernier, et auteur d'une seule victoire en six rencontres de Ligue 1 (face à Monaco 3-1, le 21 avril), Paris broie du noir depuis un gros mois. Mais aucune révolution n'est prévue au sein de l'état major du club.

Selon les informations de Téléfoot, le poste d'entraîneur de Thomas Tuchel n'est pas menacé malgré cette passe difficile. Le technicien allemand a d'ailleurs remis ses hommes au travail dès ce dimanche, au lendemain du nul en championnat face à Nice au Parc des Princes (1-1), et annulé la journée de repos initialement prévue, preuve d'une détermination intacte.

Même son de cloche pour Antero Henrique. Le directeur sportif du Paris Saint-Germain va, lui, aussi continuer sa mission la saison prochaine. Il sera aux commandes du mercato estival du club de la capitale.