BUNDESLIGA - Ribéry quitte le Bayern Munich (officiel)

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Ribéry - Bayern : clap de fin, le Français va continuer sa carrière

Toutes les belles histoires d'amour ont une fin. Le Bayern Munich a officialisé le départ de Franck Ribéry à la fin de la saison, le dimanche 5 mai, mettant ainsi fin à une union de douze belles années. Sous contrat jusqu'au dimanche 30 juin prochain, le Nordiste a décidé de ne pas aller plus loin avec "LE" club de sa carrière et ne pas signer un nouveau bail. Un détail important : il va bien continuer sa carrière de footballeur professionnel malgré ses 36 ans.



"J'ai soulevé plus de 20 trophées et j'espère qu'on pourra ajouter une nouvelle Bundesliga et Coupe d'Allemagne à la fin de cette saison. Ça serait génial pour tout le monde", a expliqué Ribéry sur le site officiel du Bayern. "Je n'ai pas encore de plan précis pour la saison prochaine. Je vais continuer à jouer, mais je ne sais pas où, rien n'est sûr à 100% pour le moment. On va voir."

Une longévité exceptionnelle

Arrivé au Bayern lors de l'été 2007, en provenance de l'Olympique de Marseille, Ribéry aura marqué une époque au sein du club bavarois et traversé deux décennies de jeu. Ses qualités techniques, sa vitesse et son adresse lui auront permis de s'imposer comme un titulaire indiscutable pendant onze années et de terminer sur le podium du Ballon d'Or en 2013, la meilleure annéee de sa carrière.

Ce dernier exercice, plus compliqué sur un plan personnel avec l'arrivée de Niko Kovac sur le banc, lui a offert un rôle de joker de luxe auquel il n'était pas habitué. Un rôle qui lui a indiqué que la fin de son aventure bavaroise s'approchait. Souvent associé au Néerlandais Arjen Robben, Ribéry va quitter le club en même temps que son compère, arrivé en 2009. Les deux joueurs auront droit à un match hommage en 2020.

"Ce ne sera pas facile de dire au revoir"

Buteur lors du succès face à Hanovre (3-1), samedi, lors de la 32e journée de Bundesliga, Ribéry a ajouté sa pierre à la conquête d'un neuvième titre de champion d'Allemagne avec le FCB. Son palmarès avec le Bayern est d'ailleurs gargantuesque : 8 titres de champion d'Allemagne (2008, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018), une Ligue des champions (2013), plus deux finales (2010, 2012), 1 Supercoupe de l'UEFA (2013), 5 Coupes d'Allemagne (2008, 2010, 2013, 2014, 2016), 4 Supercoupes d'Allemagne (2012, 2016, 2017, 2018) et une Coupe du monde des club (2013).

"Quand je suis arrivé au Bayern, c’était un rêve qui devenait réalité. Ce ne sera pas facile de dire au revoir mais on ne devra jamais oublier ce qu’on a réussi ensemble. On a tellement gagné ensemble", a conclu Ribéry. Auf Wiedersehen "Kaiser Franck" !