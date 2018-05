[Exclu Téléfoot 6/05] –OM / Thauvin : La finale de la Ligue Europa ? C'est un rêve de gamin"

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Sur la qualification en finale de la Ligue Europa

"(Etes-vous revenus sur terre depuis jeudi soir ?), oui, oui, il y avait beaucoup de pression avant ce match, beaucoup d'attente aussi."

"C'est vrai que cette qualification ça nous libère, ça fait du bien. Mais ça laisse des traces aussi quand même."

Sur la portée de cette finale sur le groupe marseillais

"Oui c'est un rêve de gamin, c'est magnifique. Il n'y a pas de mots, c'est quelque chose d'incroyable."

"Au début de la compétition, on n'y pensait pas. Et on a commencé à y penser, à y rêver, à chaque fois que les tours passaient."

Sur les chances de victoire de l'OM

"C'est bien, c'est beau, mais maintenant le plus dur arrive. Donc, il faut savourer, il faut être content, il faut être heureux, mais il faut aller la gagner maintenant."

"On n'est absolument pas favoris, on aura à faire à une très grande équipe. On donnera le maximum, on essaiera de créer cette surprise et de gagner cette finale de Ligue Europa."





Le Document Téléfoot - L'OM tient sa finale