[Exclu Téléfoot 6/05] – OM / Thauvin : "Si j'ai énormément progressé, c'est grâce à Rudi Garcia"

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Sur l'apport de Rudi Garcia

"La différence que m'a apporté Rudi Garcia par rapport aux autres entraîneurs, c'est qu'il a oublié mon âge, même si j'étais plus jeune que les autres."

"Il m'a fait confiance comme un cadre, il m'a toujours parlé comme un cadre, il m'a toujours poussé vers le haut comme un cadre."

"Et ça pour un joueur ça n'a pas de prix parce aujourd'hui je me sens en totale confiance dans le groupe et c'est pour cela aussi que j'arrive à être épanoui sur le terrain."

"Le coach m'aide beaucoup, il m'a beaucoup aidé et il y est pour beaucoup aussi aujourd'hui si j'ai énormément progressé. Notre relation est très bonne et cela se voit aussi sur le terrain."









