[EXCLU Téléfoot 7/04] - Coman sur le recrutement du Bayern : "C'est normal de prendre des Français"

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Dans un entretien exclusif donné à Téléfoot, dimanche, Kingsley Coman, l'attaquant du Bayern Munich et de l'équipe de France, est revenu sur les arrivées de Benjamin Pavard et Lucas Hernandez au FCB, son état physique et le carton du Bayern contre le Borussia Dortmund lors de la 28e journée de Bundesliga (5-0).