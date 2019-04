[EXCLU Téléfoot 7/04] – Mourinho penche pour l’Italie

Par Rédaction | Ecrit pour TF1 |

Selon les informations de Téléfoot, José Mourinho, actuellement libre de tout engagement, penche pour un retour en Italie la saison prochaine. L’Inter et l’AS Roma sont en concurrence pour récupérer le technicien portugais.

L’avenir de José Mourinho commence à s’éclaircir. Actuellement libre de tout engagement depuis son départ de Manchester United le 18 décembre dernier, le technicien portugais va reprendre du service dès la saison prochaine. Et la tendance actuelle serait un retour en Italie.

Selon les informations de Téléfoot, Mourinho est actuellement en contacts avec deux ténors de la Serie A : l’Inter et l’AS Roma. Les deux clubs sont à la recherche d’un nouveau technicien pour repartir sur de nouvelles bases la saison prochaine après un exercice 2018/2019 marqué des deux côtés par une instabilité sportive.

Lutte avec Conte à l’Inter

Pour l’Inter, le nom de Mourinho semble sonner comme une évidence. Passé avec grand succès aux commandes du club lombard entre 2008 et 2010, avec pour couronnement un sacre lors de l’édition 2010 de la Ligue des champions, le Portugais pourrait effectuer un retour par la grande porte dans un club qui ne l’a pas oublié. Un club qui ne devrait pas continuer l’aventure avec son entraîneur, l'Italien Luciano Spalletti, au-delà de cet exercice 2018/2019.

Un problème se pose, son nom coupe la direction en deux. Les propriétaires chinois du club, le groupe Suning Holdings Group, souhaitent placer aux Mourinho aux commandes de l’équipe. Pour Giuseppe Marotta, nommé directeur sportif de l’Inter en décembre 2018, Mourinho figure sur une short-list aux côtés d’un entraîneur qu’il connaît bien, Antonio Conte. C’est Marotta lui-même qui avait placé l’ancien international italien aux commandes de la Juve à l’été 2011 et relancé définitivement la Vieille Dame.

Les options OL et Bayern semblent assez froides

Selon les informations de Téléfoot, la direction de l’AS Roma, et son président, l’Américain James Pallotta, a déjà commencé à prendre des renseignements sur lui. Le club de la capitale aimerait d’ailleurs faire du Portugais la figure incontournable de son nouveau projet sportif, après avoir subi un cuisant échec cette saison et mis fin à sa collaboration avec Eusebio DI Francesco et le directeur sportif Monchi. Actuellement 6e de Serie A, la Louve devra réussir son pari de récupérer une place en Ligue des champions pour gagner en consistance.

Malgré les sollicitations venues de l’autre côté des Alpes, José Mourinho attend également d’autres challenges. Annoncé en France et en Allemagne depuis quelques semaines, le double vainqueur de la Ligue des champions (2004, 2010) semble se diriger vers un autre avenir. Les options Lyon et Bayern Munich semblent actuellement assez froides.