[Exclu Téléfoot 8/01] - Coupe de France : Avranches, Sarreguemines, les Herbiers, les "petits" continuent de rêver

Téléfoot est revenu sur les 32es de finale de la Coupe de France, marqués par les exploits de Sarreguemines, qui a sorti le Stade de Reims (2-1), des Herbiers, tombeurs du Gazélec Ajaccio (4-3) et d'Avranches qui a battu le Laval de Marco Simone (3-1).

La magie de la Coupe de France a une nouvelle fois fonctionné. Débutés vendredi soir, les 32es de finale de la Coupe de France ont pris le pas sur le week-end sportif avec force. Comme attendu, amateurs et professionnels ont connu diverses fortunes.

Ces 32es de finale de la Coupe de France ont donc à nouveau fait la part belle aux exploits des clubs évoluant en divisions inférieures. Parmi les résultats marquants, notons les succès Sarreguemines, qui a sorti le Stade de Reims (2-1), des Herbiers, tombeurs du Gazélec Ajaccio (4-3) et d'Avranches qui a battu le Laval de Marco Simone (3-1) vendredi soir. Chez les favoris, le PSG et l'AS Monaco ont tenu leur rang, en disposant du SC Bastia (7-0) et l'AC Ajaccio (2-1).



Les résultats des 32es de finale de Coupe de France

Vendredi :

Avranches (National) - Laval (Ligue 2) : 3-1

Les Herbiers (National) - Gazélec Ajaccio (Ligue 2) : 4-3

Monaco (Ligue 1) - AC Ajaccio (Ligue 2) : 2-1

Samedi :

Le Poiré-sur-Vie (DH) - Viry-Châtillon (CFA) : 3-1

Blagnac (DH) - Niort (Ligue 2) : 0-1

Bergerac (CFA) - Toulouse Rodéo (CFA2) : 2-2 (3-2 après tab)

Hauts Lyonnais (DH) - CA Bastia (National) : 0-0 3-4 après tab)

Lille (Ligue 1) - Excelsior Saint-Joseph (DH/La Réunion) : 4-1

Sarreguemines (CFA2) - Reims (Ligue 2) : 2-1

Strasbourg (Ligue 2) - Epinal (National) : 4-2 ap

Quevilly Rouen (National) - Jeanne d’Arc Drancy (CFA) : 3-2

Guingamp (Ligue 1) - Le Havre (Ligue 2) : 2-1

Blois (CFA2) - Nantes (Ligue 1) : 1-2

Grenoble (CFA) - Fréjus Saint-Raphaël (CFA) : 1-2

Besançon (CFA2) - Nancy (Ligue 1) : 0-3

Louhans-Cuiseaux (CFA2) - Dijon (Ligue 1) : 0-2

Paris SG (Ligue 1)- Bastia (Ligue 1) : 7-0