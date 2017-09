[EXCLU Téléfoot 03/09] Mercato : Arsène Wenger voulait Thomas Lemar et Kylian Mbappé

Par Xavier BEAL | Ecrit pour TF1 |

Invité de Téléfoot, pour les quarante ans de l'émission, Arsène Wenger est revenu sur le mercato d'été d'Arsenal. Et il a confirmé l'intérêt de son club pour Thomas Lemar et Kylian Mbappé.



Une offre de 100 millions d'euros pour Lemar

Arsène Wenger a d'abord confirmé sur notre plateau qu'Arsenal avait formulé une offre de 100 millions d'euros pour Thomas Lemar. Il a expliqué pourquoi le joueur n'avait pas signé chez les Gunners : "Ça ne s'est pas fait car le joueur voulait rester à Monaco." Wenger précise que son club reviendra également à la charge pour s'attacher les services du joueur.



Arsène Wenger est également fan du joueur et apprécie particulièrement son style de jeu : "C'est un joueur qui a une disponibilité énorme autour du ballon, il est toujours disponible et il est intéressant de le voir quand les autres ont le ballon. C'est là qu'on se rend compte qu'il est toujours prêt à vouloir le ballon et il est assez complet dans l'offensif et le défensif".

Wenger compare Mbappé à Pelé !

Arsène Wenger a ensuite évoqué le cas Mbappé. Oui, Arsenal voulait Mbappé mais n'a pu s'aligner sur la proposition du PSG : "180 millions, c'est un peu haut pour nous".



Arsène Wenger a ensuite comparé Mbappé au Roi Pelé : "Je pense qu'il peut être Pelé. Il n'y a pas de limite dans son jeu. Pourquoi ? Parce qu'il a 18 ans et qu'il va encore prendre de la puissance dans deux-trois ans. Et quand on voit les différences qu'il fait déjà dans ses appels, c'est énorme. Et puis il a un jeu équilibré pour un attaquant : c'est qu'il marque et il fait marquer. C'est les très grands joueurs qui ont ça."



[VIDEO : Wenger : "Mbappé peut être Pelé, il n'a pas de limite dans son jeu" ]