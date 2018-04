[Exclu Téléfoot] : Le Barça lorgne Dayot Upamecano

Par La Rédaction | Ecrit pour TF1 |

Deuxième l’an passé en Bundesliga, le RB Leipzig est encore à la lutte pour une qualification en Ligue des champions au terme de la saison. Le succès de la formation allemande doit beaucoup aux performances de très haut niveau de Dayot Upamecano, titulaire indiscutable en défense centrale. Et ses prestations ne sont pas passées inaperçues. Comme nous vous le révélions dans Téléfoot ce dimanche 8 avril, le FC Barcelone est intéressé par l’International Espoir tricolore.





Le Barça prêt à payer 100 millions d’euros pour Upamecano

Le jeune phénomène de Leipzig est très convoité à quelques mois du mercato estival. Selon nos informations, plusieurs grandes équipes ont été séduites par le jeune défenseur central. Le FC Barcelone est la formation la plus intéressée pour recruter le joueur de Leipzig même si Samuel Umtiti prolongeait son contrat avec les Blaugranas comme la tendance semble l’indiquer.

La venue de Dayot Upamecano servirait à préparer l’avenir du club catalan qui, après avoir perdu Mascherano cet hiver, compte des défenseurs centraux plus âgés comme Thomas Vermaelen (32 ans, 11 matches de Liga) ou encore Gerard Piqué (31 ans, 24 matches de Liga). Le Barça suit de très près la situation du joueur et serait prêt à payer les 100 millions d’euros demandés par le RB Leipzig.





Manchester United, le Bayern Munich, Arsenal, et le Milan aussi sur les rangs

Cette saison, Upamecano n’a raté que 5 matches de Bundesliga. Sans lui, le RB Leipzig s’est incliné à 3 reprises (pour un nul et une victoire), c’est dire l’importance du joueur dans les bons résultats du club encore en course pour accéder aux demi-finales de la Ligue Europa. Le niveau de jeu de l’ancien Valenciennois n’a d’ailleurs pas séduit que le FC Barcelone.

Comme nous vous l’indiquions dimanche dans Téléfoot, le Bayern, Manchester United, Arsenal et le Milan AC suivent de près l’une des plus belles promesses du football mondial. Malgré l’intérêt des plus grandes équipes européennes, Dayot Upamecano garde la tête sur les épaules comme il le confiait au micro de Julien Maynard dans Téléfoot « Je suis très fier de moi, très content. Il faut que je continue dans cette voie. Après il faut que je vise plus haut. Pour arriver là il faut travailler. […] Ma préférence pour l’instant, c’est Leipzig. Après on verra. »