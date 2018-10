Exclu Téléfoot – Quand De Laurentiis voulait attirer Verratti à Naples

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

Depuis six saisons, il fait le bonheur des supporters parisiens. Marco Verratti fait partie aujourd’hui des cadres du PSG, réussissant à s’intégrer à seulement 19 ans au sein d’un effectif de stars. A l’époque, c’est Leonardo, le directeur sportif du club de la capitale, qui avait réussi à recruter l’espoir transalpin dans son club formateur de Pescara en Serie B contre 12 millions d’euros. Mais à l’époque, déjà, le PSG n’était pas la seule équipe qui souhaitait s’attacher ses services.





Mazzarri était contre à l'époque

En exclusivité pour Téléfoot, Aurelio De Laurentiis raconte qu’il était également très intéressé par le profil de Verratti ainsi que celui de deux de ses coéquipiers de l’époque qu’il souhaitait associer : Ciro Immobile et Lorenzo Insigne. « L’entraineur (Walter Mazzarri) me disait toujours qu’il n’avait pas besoin d’un regista (metteur en scène en français). Moi qui viens du cinéma, je lui disais ‘mais comment tu n’as pas besoin d’un regista ? Le regista dans la vie c’est fondamental. Il me disait ‘Président, si vous l’achetez, je ne le ferai pas jouer’. Je n’ai pas fait de bataille et Verratti est alors parti pour le PSG. Il a eu raison » De là à avoir des regrets aujourd’hui ? De Laurentiis est catégorique et cela ne se résume pas au football : « Je n’ai jamais eu de regrets dans ma vie »