[Exclu Téléfoot] Didier Deschamps : « Ce n’est que du football »

Le sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps s’est confié en exclusivité pour Téléfoot cette semaine. « La Dèche » est revenu le parcours de son équipe à l’Euro.

Pour la première fois depuis la finale perdue face au Portugal, Didier Deschamps a pris la parole. Ce jeudi, après avoir annoncé sa liste au siège de la FFF, le sélectionneur des Bleus a répondu aux questions de Grégoire Margotton. Extraits.







Jeudi après-midi, Didier Deschamps est apparu souriant face à nos caméras. Invité à revenir sur la déception vécue suite à la défaite concédée face au Portugal au Stade de France, DD a expliqué : « Le temps fait son travail. Avec le recul, on se dit qu’il y a plus grave. Il y a des choses dramatiques qui peuvent survenir à tout moment. Ça permet de relativiser. Ce n’est que du football ».

Le natif de Bayonne a tenu toutefois à ajouter : « On ne peut pas revenir en arrière. Le moment le plus important, c’est la finale. Lorsque le trophée est remis sous nos yeux. Les Portugais sont Champions d’Europe. Ils le méritent. Mais si on refait ce match dix fois, je suis sûr qu’on le gagne à de nombreuses reprises. »







La dernière occasion d’André-Pierre Gignac dans les arrêts de jeu de la finale restera à jamais dans les mémoires. « Un poteau rentrant ou un portant sortant à la 90ème minute, ce n’est pas la même chose. Ça aurait pu être plié à ce moment-là puis rien ne se serait passé après… Mais ça ne s’est pas passé comme ça… », a déclaré le champion du monde 98 à Téléfoot.







Le passé appartient au passé. Et ça, Didier Deschamps l’a bien compris. C’est pourquoi, il nous a confié : « Si je suis passé à rapidement à autre chose ? Oui. Autrement, je me fais des nœuds au cerveau. Et puis, ça ne sert à rien. Je n’ai pas réponses, personne ne peut avoir les réponses. Ça aurait pu se passer différemment. Ça n’a pas été le cas, on ne pourra pas revenir dessus. (…) J’avais confiance en ce groupe et je suis fier de ce qu’ils ont fait. Je suis malheureux pour eux. J’aurais aimé qu’il remporte ce titre. »