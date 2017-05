[Exclu Téléfoot] Les grands cadors européens s’arrachent Benjamin Mendy !

Par Julien Maynard avec Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Le latéral gauche de l’AS Monaco a été l’une des révélations de cette saison en Ligue 1 et en Ligue des Champions. Après ses excellentes performances, les plus grandes équipes rêvent de l’enrôler.

Le nom de Benjamin Mendy pourrait être l’attraction du Mercato. Impérial avec le club du Rocher, l‘international tricolore a été l’un des grands artisans du titre en Ligue 1 et du fabuleux parcours en Coupe d’Europe. Du coup, rien d’étonnant à ce que les plus grandes formations européennes souhaitent le recruter dès cet été.





Manchester City en pôle mais à la lutte avec d’autres clubs mythiques

Selon nos informations, pas moins de cinq clubs qualifiés pour la prochaine Ligue des Champions souhaiteraient faire venir Benjamin Mendy. Le défenseur de 22 ans n’a cessé de progresser cette saison au point de découvrir l’équipe de France, et de s’y imposer peu à peu. L’intérêt des grandes équipes du Continent est alors tout sauf sur une surprise pour l’une des plus grandes promesses du football français et européen.

Manchester City, après avoir recruté Bernardo Silva et laissé partir Gael Clichy, serait très bien positionné pour attirer le Monégasque, mais les Citizens sont loin d’être les seuls intéressés ! Chelsea, le champion d’Angleterre, souhaite encore renforcer sa formation en vue de la saison prochaine et voit en Mendy le profil idéal pour lutter à la fois en Premier League et sur la scène européenne.









Liverpool dernier séduit par la pépite de Monaco !

Redoutable défensivement et très bon contre-attaquant, la qualité de centre de Mendy, sa puissance et sa propreté dans le jeu ont séduit toute l’Europe. En plus de City et des Blues, nos journalistes nous rapportent que Manchester United et le FC Barcelone ciblent également le Tricolore actuellement à Clairefontaine en stage avec l’équipe de France. Défensivement, ces deux formations ont montré quelques faiblesses, notamment sur le flanc gauche et le renfort de Mendy leur ferait le plus grand bien d’autant plus que le profil du joueur semble en adéquation avec la philosophie de jeu de ces grandes équipes.

Et toujours selon nos informations, un autre club s’est renseigné sur le joueur ! Benjamin Mendy plairait beaucoup à Liverpool. Les Reds arrivent peut-être un peu tard dans la lutte pour le latéral gauche, mais le fait d’être qualifié pour la Ligue des Champions pourrait jouer en faveur des hommes de Klopp. L’un des meilleurs techniciens européens a aussi reconnu le talent du Monégasque et voit en lui un joueur capable de permettre à Liverpool de se battre sur tous les tableaux la saison prochaine.

Les concurrents sont donc nombreux pour tenter d’attirer l’International français, et le joueur n’est pas insensible à l’intérêt des meilleurs clubs du Vieux Continent.