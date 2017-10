[EXCLU Téléfoot] - Retrouvez José Mourinho en exclusivité dans Téléfoot le dimanche 15 octobre

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

Dans le cadre des grands entretiens de Téléfoot, José Mourinho s'est confié à Téléfoot. Retrouvez l'entretien du "Special One" en exclusivité dimanche 15 octobre à 11h00.

Téléfoot continue sa série de grands entretiens. Après Zinedine Zidane, Michel Platini, Basile Boli et Thierry Henry, c’est José Mourinho qui s’est confié en exclusivité pour Téléfoot. L’entretien du "Special One" sera à retrouver dimanche 15 octobre dans l’émission.

Lancé à la conquête de la Premier League et de la Ligue des champions avec Manchester United cette saison, le technicien portugais a trouvé ses marques au sein d’un club pour qui il nourrit une passion dévorante.

















Un début de saison canon avec Manchester United

Co-leader de Premier League en compagnie de Manchester City et bien parti en C1, José Mourinho a effectué un début d'exercice particulièrement réussi aux commandes de Manchester United.

Véritable spécialiste des campagnes européennes, c’est avec les Red Devils qu’il a regoûté aux joies d’une victoire en Coupe d’Europe en mai dernier en soulevant le trophée de la Ligue Europa, son premier sacre européen depuis 2010 et la conquête de la Ligue des champions avec l’Internazionale.

Mourinho pèse aujourd’hui 25 titres en carrière dont quatre en coupe d’Europe (2 en C1 avec le FC Porto en 2004 et l’Internazionale en 2010) 2 en C3 avec le FC Porto en 2003 et Manchester United en 2017). Il a épinglé trois grands championnats à son palmarès : Angleterre, Italie et Espagne.

















Le palmarès de José Mourinho

FC Porto

Champion du Portugal : 2002/2003, 2003/204

Ligue des champions : 2003/2004

Coupe UEFA : 2002/2003

Coupe du Portugal : 2002/2003

Supercoupe du Portugal : 2003







Chelsea FC

Champion d’Angleterre : 2004/2005, 2005/2006, 2014/2015

League Cup : 2004/2005, 2006/2007, 2014/2015

FA Cup : 2006/2007

FA Community Shield : 2006





Internazionale

Champion d'Italie : 2008/2009, 2009/2010

Ligue des champions : 2009/2010

Coupe d'Italie : 2009/2010

Supercoupe d'Italie : 2008





Real Madrid

Champion d’Espagne : 2011/2012

Copa del Rey : 2010/2011

Supercoupe d’Espagne : 2012





Manchester United

Ligue Europa : 2016/2017



League Cup : 2016/2017

FA Community Shield : 2016













