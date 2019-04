EXCLU Téléfoot - Silas Wamangituka: « Evoluer dans des grands clubs »

Par La rédaction | Ecrit pour TF1 |

C’est l’une des grandes révélations de la Ligue 2 cette saison. Dès sa première année professionnelle, Silas Wamangituka s’est adapté au championnat français avec succès et lors de sa signature au Paris FC , il a répondu aux attentes placées en lui par Pierre Dréossi le manager général qui l'a repéré et fait venir au club pour une supervision sous la direction de Jean Luc Ruty responsable du centre de formation et Fabien Valari coach de la réserve. Lors de la préparation d'avant saison de l'équipe professionnel Mécha Bazdarevic, Stephane Gilly et Armand SENE vont aussi s'apercevoir et confirmer le grand potentiel de Silas. Actuellement, il fait partie du top 3 des attaquants les plus prolifiques dans sa catégorie d’âge dans le 5 championnat européen . A seulement 19 ans, il a déjà inscrit 8 buts qui permettent au Paris FC d’être troisième de L2 à trois points de Brest (2e). La montée directe en Ligue 1 est donc envisageable alors qu’il reste 8 journées. « On peut le faire, reconnait le natif de Kinshasa. Il faut qu’on se donne à fond, qu’on donne le meilleur de nous-mêmes, on a un groupe qui vie bien, mais aussi qui m'aide fortement a ma progression. »





Le Top 5 de la Ligue 1 le suit, Liverpool et Barcelone aussi





Cette première année réussie en Ligue 2 ne passe évidemment pas inaperçue tout comme ses qualités techniques et sa forte capacité à éliminer en un contre un. La moitié des clubs de Ligue 1 et notamment le top 5 actuel (PSG, Lille, OL, OM, Saint-Etienne) le suit depuis plusieurs mois. « C’est vraiment un très grand plaisir pour moi. Ce sont des clubs que je regardais quand j’étais tout petit. » Sa cote est aussi élevé à l’étranger puisque notamment Liverpool, Chelsea et le FC Barcelone et plusieurs autres grands clubs européens se sont déplacés pour le voir évoluer. Un intérêt qui colle avec ses ambitions. « Evoluer dans des grands clubs, c’est ce qui est primordial pour moi ».







Devant cette liste de prétendants impressionnante, l’attaquant reste très calme et concentré sur son travail. « Tout ce qui est en dehors du foot, je n’aime pas trop m’en préoccuper. J’aime vraiment laisser cela à mon agent Olivier Belesi qui s’en occupe. » Son représentant et tuteur acquiesce : « Nous restons posés. On se concentre plus sur la fin de saison et la montée pour le Paris FC. Cela permettrait d’avoir un deuxième club de la capitale en Ligue 1 ce qui serait très fort. Et le reste, nous examinerons toutes les propositions et tous les aspects sportifs au millimètre près et on donnera notre décision au moment venu. »