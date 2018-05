[Exclusif Téléfoot 27/05] – Deschamps : Mandanda et Mendy titulaires contre l'Irlande

Par Thomas Ravenel | Ecrit pour TF1 |

Lors d’un entretien exclusif accordé à Téléfoot, Didier Deschamps a évoqué l’état de forme de chacuns et a donné quelques indications sur les joueurs de l'équipe de France qui vont débuter face à l’Irlande, demain soir.





Dembélé, bientôt de retour ?

"Il n'y a pas de souci particulier pour Dembélé. Il a bien récupéré."



Mendy titulaire contre l'Irlande, pas Lloris

"Les deux rencontres entre l’Irlande et l’Italie sont rapprochées (ndlr, des matches qui vont respectivement se dérouler le 27 mai et le 1er juin). Benjamin Mendy sera titulaire demain soir. Mais, il ne fera pas 90 min."



"Dans les cages, Steve Mandanda jouera demain et Hugo Lloris prendra le relais vendredi face à l’Italie."



"Je ne vais pas tester tous les joueurs, j'ai plusieurs objectifs. Entre ceux qui ont beaucoup joué, on va essayer de concerner un maximum de joueurs.

Un système de jeu adapté à l'adversaire

"Tout dépend des choix que je ferai pour réussir à mettre en difficulté l’adversaire. C'est un rapport de force. On est capable de jouer dans plusieurs systèmes et ce dans le même match. Tout cela est une question d'équilibre."





Sur le parcours en Coupe du monde

"Une belle fin ? On l'espère tous."