FA Cup : Kane qualifie Tottenham, Nottingham éjecte Arsenal !

Coup de tonnerre au 3e tour de la FA Cup : tenant du titre, Arsenal a été éliminé de la compétition par Nottingham Forest.





Le tenant du titre au tapis !

Jamais, sous les ordres d'Arsène Wenger, Arsenal n'avait été éliminé de la FA Cup avant le 4e tour. Mais c'était sans compter sur Nottingham Forest, pensionnaire de Championship ayant réalisé cette exploit à City Ground, qui plus est avec la manière et un score à l'ampleur assez révélateur pour des Gunners complétement dépassés et jamais dans le coup. Le pire dans tout ça ? Ils étaient les tenants du titre. Un sacrée erreur de parcours, une faute professionnelle presque.



Nottingham Forest, seulement 14e au classement de la seconde division anglaise, n'a jamais été mené au score. Lichaj a d'abord parfaitement lancé son équipe (20e) avant de lui redonner l'avantage avant la pause (44e) après l'égalisation de Mertesacker (23e). En seconde mi-temps, deux penaltys signés Brereton (64e) et Dowell (85e) ont sonné le glas d'Arsenal malgré le but de Welbeck, venu trop tardivement (79e) pour éviter une défaite bien moche. Les Gunners vont devoir se reprendre.

Kane qualifie Tottenham

Autre club Londonien, Tottenham a connu un destin beaucoup plus heureux face à Wimbledon (League One - D3 anglaise). A Wembley, les Spurs ont une nouvelle fois pu compter sur un immense Harry Kane pour rallier le prochain tour. L'attaquant anglais, jamais rassasié, a inscrit un doublé en 111 petites secondes (63e, 65e), totalisant déjà 26 buts en 27 matches pour Tottenham cette saison, toutes compétitions confondues. Pour la forme, Vertonghen a inscrit un troisième but (71e).