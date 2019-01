FA Cup : Manchester City refait son grand 8 [Vidéo]

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Alors que les deux revers à la suite lors de la période des fêtes contre Crystal Palace (2-3) puis Leicester (2-1) avait pu laisser penser que les Citizens peinaient, les rencontres jouées depuis ont démontré que les hommes de Pep Guardiola étaient toujours aussi redoutables. Qualifiés pour les quarts de finale suite à leur succès contre Burnley, ils viennent d’enchaîner un huitième succès de rang.





Plus de 4 buts par match en moyenne

Les Skyblues entament 2019 avec l’ambition de remporter tous les titres cette saison. Ils viennent d’enchaîner huit victoires en autant de rencontres en disputant trois compétitions différentes. Opposés à Burnley en FA Cup, les coéquipiers de Gabriel Jesus n’ont pas fait dans le détail en s’imposant 5-0 grâce à des réalisations du Brésilien, de Bernardo Silva, de Kévin De Bruyne, de Kévin Long contre son camp et enfin de Sergio Aguero.

Une telle avalanche de buts est loin d’être un phénomène inédit pour City. Au cours de leur série de huit victoires, ils ont inscrit 33 buts, soit un peu plus de 4 buts par match ! Au cours de ce même intervalle, la défense des Citizens n’a été battue qu’à deux reprises contre Southampton (1-3) et Liverpool (2-1). Cela fait donc six rencontres que les champions d’Angleterre n’ont plus concédé le moindre but.













Déjà une série de 8 victoires cet automne

Une série de huit succès à la suite n’est pas non plus une chose nouvelle pour les Citizens. Après leur match nul et vierge à Anfield le 7 octobre dernier, Aymeric Laporte et ses coéquipiers avaient ensuite enchaîné huit victoires toutes compétitions confondues, avec hasard du calendrier, un succès 5-0 en Premier League contre Burnley ! Au cours de cette série, ils avaient marqué 30 buts contre deux encaissés.

L’Olympique Lyonnais était parvenu à stopper Manchester City lors d’un nul 2-2 en Ligue des Champions. Pour faire mieux que cet automne et prolonger leur état de grâce, les champions d’Angleterre auront d’abord un déplacement à Newcastle avant d’accueillir Arsenal puis Chelsea en championnat puis de jouer en Ligue des Champions contre Schalke 04.