FA Cup : Manchester City renverse Burnley, Chelsea devra rejouer

Par Maxime CLAUDEL

Manchester City et Chelsea ont connu des fortunes diverses lors du 3e tour de la FA Cup : alors que les Citizens, menés au score, ont fini par l'emporter, les Blues devront rejouer le match face à Norwich.





Manchester City a appuyé sur l'accélérateur

Manchester City refuse de perdre. Même quand il est mené au score. Face à la séduisante et accrocheuse équipe de Burnley, les hommes de Pep Guardiola ont dû s'employer. Derrière au score à la pause après un but de Barnes (25e), les maîtres de la Premier League ont appuyé sur l'accélérateur en seconde période. Et c'est Sergio Aguëro qui a sonné la charge en inscrivant un doublé en deux petites minutes (56e, 58e). Après avoir repris l'avantage au tableau d'affichage, Manchester City a déroulé grâce à Leroy Sané, buteur (71e) puis passeur pour Bernardo Silva (82e).



Chelsea s'offre un replay

Les Blues d'Antonio Conte, de leur côté, ne peuvent pas en dire autant. Les champions d'Angleterre n'ont pas su se défaire de Norwich, pensionnaire de Championship. Incapable de marquer, Chelsea concède le nul sur un score vierge, synonyme de replay à jouer non plus sur la pelouse des Canaries mais à Stamford Bridge. Après avoir enchaîné durant la période des fêtes (Noël, Boxing Day et Nouvel An), les Londoniens s'en seraient bien passés. Mais ils n'ont jamais su mettre les ingrédients pour l'emporter et ne peuvent, dès lors, s'en prendre qu'à eux-mêmes.



Même son de cloche, d'ailleurs, pour Leicester, autre équipe de Premier League incapable de prendre le dessus sur une équipe théoriquement inférieure. Les Foxes devront donc rejouer leur match face à Fleetwood Town.