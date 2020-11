FA Cup : Règlement de comptes entre José Mourinho et la presse [Vidéo]

Avant le déplacement de Manchester United sur la pelouse d’Huddersfield en FA Cup, l’entraîneur portugais s’est présenté en conférence de presse. En critiquant le travail effectué par les journalistes.

Ces derniers jours, la presse britannique s’est intéressée à la relation entre Paul Pogba et José Mourinho. Le milieu de terrain n’a disputé aucun de ses trois derniers matches de Premier League en intégralité, ne passant que 153 minutes sur la pelouse sur les 270 possibles. Il n’en fallait pas plus pour que les médias anglais parlent de désamour entre l’international tricolore et son entraîneur, ce à quoi le Special One a tenu à apporter une réponse claire en conférence de presse.





« Je sais que certains journalistes sont surnommés menteurs »

Manchester United s’est incliné 2 fois lors de ses 3 derniers matches en championnat, perdant sur la pelouse de Newcastle (1-0) et à Wembley contre Tottenham (2-0). Hasard du calendrier les Red Devils retrouvent Huddersfield ce samedi après-midi, seule équipe que les Mancuniens ont battu récemment.

Mais en conférence de presse, les journalistes ont surtout cherché à revenir sur les dernières rumeurs apparues outre-Manche faisant état d’un problème entre Pogba et Mourinho. Et la réponse du Portugais a été très cinglante : « Il y a des gens dans votre profession que je connais très bien depuis de nombreuses années et je sais qu’on les surnomme menteurs. »

WATCH

⚽ Mourinho on Pogba rumour #39;lies#39;

⚽ Mason offered coaching chance with @SpursOfficial

🏏 Australia make T20 history

More: https://t.co/l5SO7eAkix pic.twitter.com/uItD2orh5Y dash; Sky Sports News (@SkySportsNews) 16 février 2018

quot;There are people in journalism that I know well for many years and their surname is Liarquot;



Jose Mourinho isn#39;t happy about speculation surrounding Paul Pogba...



He#39;s hit out at the press!



🗣 https://t.co/ldiQdC5DK9 pic.twitter.com/zMWo7C5i4F dash; MARCA in English (@MARCAinENGLISH) 17 février 2018





« C’est un mensonge de dire que notre relation n’est pas bonne »

La réaction de Mourinho vient du fait que plusieurs médias anglais se sont fait l’écho d’une supposée déception de Paul Pogba au sein du système de jeu utilisé par son entraîneur. Lorsqu’un journaliste l’interroge sur ses spéculations sur le fait que l’ancien Turinois serait mécontent de jouer trop bas et penserait déjà à un départ cet été, le Portugais a rétorqué dans son style caractéristique : « Je crois que vous êtes gentils quand vous parlez de spéculations parce que vous devriez parler de mensonges. […] Paul sait qu’il n’a pas bien joué lors des derniers matches et c’est tout. Il n’y a pas besoin de mentir. Mais c’est un mensonge de dire que notre relation n’est pas bonne. Si vous voulez en parler, c’est une chose, mais peut-être que le mot spéculation a un sens. Mais à propos de la majorité des choses que vous pouvez lire ou entendre, soyez objectifs et parlez de mensonges. »