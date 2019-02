FA Cup : Les rêves de quadruplé de Manchester City [Vidéo]

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

Leader de Premier League (avec un match en plus), finaliste de la Coupe de la Ligue et à quelques jours de son huitième de finale de Ligue des Champions, Manchester City a également pour objectif de briller en FA cup. Qualifié suite à son succès à Nexport (1-4), les SkyBlues voient grand pour cette saison.





Le presque parfait en 2019

La victoire de Manchester City en 1/8 de finale de la Coupe d’Angleterre (1-4) vient confirmer l’excellente forme des hommes de Pep Guardiola : depuis le début de l’année 2019, les Citizens ont disputé 12 rencontres toutes compétitions confondues pour 11 victoires et une défaite !

Rien ou presque n’arrête les Mancuniens encore engagés dans toutes les compétitions, et en bonne position dans chacune d’entre elles. Cela a été le cas contre Newport, où Leroy Sané, Phil Foden à deux reprises et Ritad Mahrez ont permis la qualification pour les quarts de finale comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous :









Riyad Mahrez, le mea culpa de Guardiola

Si les Citizens peuvent jouer les premiers rôles dans chaque compétition, c’est en grande partie grâce à la richesse de son effectif. En quantité et en qualité, Manchester City dispose de l’un des meilleurs groupes en Europe. Deux joueurs caractérisent bien le talent des « seconds couteaux » du club.

Le Brésilien Gabriel Jesus, titulaire en Cup a délivré deux passes décisives contre Newport, mais malgré son talent et son efficacité, il doit s’effacer en Premier League et en Ligue des Champions derrière Sergio Aguero auteur de 17 buts en championnat alors que l’Auriverde en a inscrit 6.





Le constat est le même pour l’Algérien Riyad Mahrez. De l’aveu même de son entraîneur, il ne lui manque rien pour jouer plus souvent, mais il lui préfère Sterling et Sané pour qui leurs anciennetés dans le club leur donnent l’avantage. Néanmoins, l’ancien joueur de Leicester a déjà inscrit 5 buts en Premier League et est régulièrement un choix de Pep Guardiola dans les deux coupes nationales.