Facebook : Deviens fan de l'OM Christopher GIL | Écrit pour

Le 16/07/10 à 15:53 , mis à jour le 16 juillet 2010 à 15:53 | Par| Écrit pour TF1 Le 16/07/10 à 15:53 , mis à jour le 16 juillet 2010 à 15:53 | Voir le site de Téléfoot

Facebook te permet de devenir de l'OM et d'avoir accès à toutes les informations concernant le club marseillais. La plateforme sociale est investie par de nombreux supporters de football.

Si tu es supporter de Marseille, rejoins Facebook et deviens fan de l'OM !



L'OM sur Facebook



En devenant fan de l'Olympique de Marseille sur Facebook, chaque supporter peut accéder à de multiples informations concernant son club favori :

-Des informations sur l'OM (adresse, site internet officiel)

-Des photos (joueurs, matchs, entrainement)

-La boutique du club

-Des vidéos (buts, résumés de matchs, aperçu des tribunes, interviews)



N'attends plus et deviens fan de l'OM sur Facebook !