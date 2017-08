Facile, la Juventus Turin entame parfaitement sa saison

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

La Juventus Turin ne change pas ses habitudes. Pour l'ouverture de la saison 2017/2018 de Serie A, la Vieille Dame s'est offert une balade face à Cagliari. Avec 3 buts marqués et 0 pris.





Buffon a stoppé un penalty

La Juventus Turin entend dominer une fois encore le championnat italien. Et face à Cagliari, le champion en titre n'a pas eu à forcer son talent. Mario Mandzukic a été le premier buteur de la saison pour la Vieille Dame à la réception d'un centre de Lichsteiner et on ne jouait alors que la douzième minute. Dans la foulée, Gianluigi Buffon a rappelé qu'il en avait encore sous les gants en stoppant le pénalty de Diego Farias (35e). Un pénalty qu'avait d'ailleurs l'arbitrage vidéo, déjà sollicité pour ce match d'ouverture. On pourra dire que Cagliari, parfois courageux, a laissé passer sa chance puisque Dybala a fait parler sa vista pour le but du 2 à 0, juste avant la mi-temps.



Un 3e but pour finir le boulot

Après la pause, la Juventus Turin a parfaitement contrôlé son avance, se permettant même de corser l'addition par l'intermédiaire de Gonzalo Higuain, d'une frappe croisée du gauche à ras de terre (66e). C'est donc une victoire en patron pour l'équipe qui domine la Serie A depuis maintenant plusieurs saisons. La Juve vient même de signer une deuxième année d'invincibilité à domicile (38 matches, dont 35 victoires et 3 nuls). On attendra un premier choc avant de juger cette Vieille Dame et il n'aura pas lieu avant la 8e journée (face à la Lazio Rome).





Matuidi a déjà joué

On notera que Blaise Matuidi n'a pas tardé à faire ses débuts sous ses nouvelles couleurs. Le milieu de terrain, acheté au PSG pour 20 millions d'euros il y a peu, a fait son entrée en jeu pour les 20 dernières minutes, remplaçant alors Gonzalo Higuain pour verrouiller la rencontre. C'est une preuve que Massimiliano Allegri, l'entraîneur des bianconeri, entend compter sur lui dans les semaines et mois à venir. Vu l'expérience de l'international français, on le comprend aisément.