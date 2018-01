FC Barcelone : Les 4 Fantastiques, épisode 2

Par Julien KOBANA | Ecrit pour TF1 |

Le match retour de Coupe du Roi entre le Barça et l’Espanyol peut permettre aux Catalans de se rapprocher un peu plus de leur rêve de triplé cette saison, avec Coutinho convoqué pour la première fois.

Vous rappelez-vous des 4 Fantastiques ? Nous ne parlons pas ici des 4 super-héros Marvel mais du FC Barcelone qui avait réuni Lionel Messi, Samuel Eto’o, Ronaldinho et Thierry Henry en 2007. Avec l’arrivée du Brésilien Philippe Coutinho chez les Blaugranas, c’est un nouveau quatuor offensif de toute beauté qui se dessine pour les vice-champions d’Espagne.





Attention, le FC Barcelone n’est pas encore qualifié

Il faudra attendre un peu pour voir ces 4 joueurs alignés ensemble. Le Français s’est de nouveau blessé et ne devrait reprendre le chemin de l’entrainement que d’ici quelques semaines. Mais Coutinho devrait lui disputer ses premières minutes avec le FC Barcelone ce jeudi soir contre l’Espanyol lors du dernier match des ¼ de finale de la Coupe du Roi.

Pour cette rencontre, l’autre recrue hivernale des actuels leaders de Liga, Yerri Mina a lui aussi été convoqué, tout comme Lionel Messi. Car si ce match est aussi la chance de voir Philippe Coutinho jouer sous ses nouvelles couleurs, la présence de l’Argentin s’explique par la nécessité de s’imposer suite au revers l’aller 1-0. L’élimination du Real Madrid a peut-être inspiré Valverde dans la composition de son groupe en Coupe d’Espagne en intégrant ses meilleurs joueurs.













Messi, Suarez, Dembélé et Coutinho… La meilleure attaque d’Europe ?

Coutinho rejoint donc une formation à qui tout réussit depuis le mois de septembre. L’apport du Brésilien, capable de jouer sur les côtés ou dans l’axe devrait être considérable tant sa technique et son sens du jeu apportent une plus-value aux équipes avec lesquelles il est aligné comme ce fut le cas à Liverpool (7 buts en 14 matches de Premier League et 5 en 5 matches de C1) ou avec la sélection brésilienne (4 réalisations en 13 rencontres depuis 2017).

Avec Luis Suarez de retour en pleine forme (10 buts lors de ses 8 derniers matches) et Lionel Messi toujours au sommet de son art (8 buts lors de ses 8 derniers matches), Dembélé et Coutinho, tous deux excellents fournisseurs de ballon et qui peuvent accélérer le jeu à tout moment devraient aussi rayonner sous les couleurs blaugranas. Le FC Barcelone est sur le point de posséder une attaque redoutable. La meilleure en Europe ? Il faudra attendre un peu pour voir comment les Catalans font évoluer ces joueurs sur la pelouse, mais le retour des « 4 Fantastiques » du côté des Blaugranas est un projet des plus alléchants.