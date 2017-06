FC Barcelone : Messi, un salaire et un hôtel à 30 M€ !

Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

Dans la course aux salaires les plus fous, Lionel Messi serait sur le point de reprendre une longueur d'avance sur son rival du Real Madrid.

Un salaire de 30 millions par an



Au lendemain des révélations de la presse espagnole, qui annonçait la signature imminente d’un bail jusqu’en 2021 avec une option pour une saison supplémentaire et une clause libératoire fixée à 400 millions d’euros, la Cadena Ser révèle ce vendredi quelques détails supplémentaires sur la prolongation du numéro 10 barcelonais. Actuellement à Melbourne, où il a affronté ce vendredi le Brésil avec l'Albiceleste (victoire 1-0), le quintuple Ballon d’Or touchera bientôt un salaire de 30 millions d’euros par an, soit 82 000 euros par jour ! C’est donc plus que les 24 millions d’euros que le Real Madrid versera à Cristiano Ronaldo à partir de la saison prochaine.

Messi s'offre un hôtel à 30 millions



En parlant de CR7, c'est peut-être ce dernier, qui a inspiré l'Argentin dans la façon de dépenser ses émoluments. Moins d’un an après le lancement d’hôtels CR7 à Funchal puis Lisbonne, Lionel Messi s’est en effet à son tour acheté un hôtel. Via sa nouvelle société Rosotel dédiée à l’hôtellerie de standing, l’attaquant du FC Barcelone aurait fait l’acquisition du MiM, un quatre étoiles situé à Sitges, non loin de Barcelone. L'établissement abrite 77 chambres, propose 300m2 de surface de réunion, un spa avec circuit d’hydrothérapie, une salle de remise en forme, un bar panoramique, une piscine intérieur et une à l’extérieur, sur le toit de l’établissement. Les nuits s’y négocient entre 250 et 300 euros.

Ouvert en 2013, le MIM Sitges appartenait jusqu’alors au groupe Majestic et aura coûté quelques 30 millions d’euros au quintuple Ballon d’Or. Une somme conséquente à toutefois mettre en perspective avec son nouveau salaire (30 millions/an donc) et avec les 75 millions d’euros (salaire et contrats publicitaires) gagnés par le Barcelonais pour la seule année 2016 selon Forbes.