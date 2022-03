FC Barcelone : Abidal sera à nouveau opéré du foie

Le FC Barcelone a annoncé que son international français Eric Abidal va subir une transplantation du foie dans les semaines à venir. Un communiqué qui intervient un an après son opération pour une tumeur au foie.

Déjà opéré le 17 mars 2011 pour une tumeur au foie, Eric Abidal va subir une nouvelle intervention dans les prochaines semaines.





Abidal bientôt greffé



Le club du FC Barcelone a annoncé dans un communiqué jeudi matin qu'Eric Abidal allait subir une nouvelle opération du foie : « Dans les prochaines semaines, le joueur subira une greffe du foie, compte tenu de son évolution hépatique. La greffe était une option qui avait déjà été évoquée dès le début de son traitement il y a un an. »



