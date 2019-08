FC Barcelone – Antoine Griezmann : "Il faut changer les choses dès le prochain match"

Après la défaite du FC Barcelone en ouverture de la Liga (1-0 sur le terrain de Bilbao), Antoine Griezmann appelle déjà son équipe à se remobiliser.

Vendredi soir, la Liga a fait son retour avec une première surprise, la défaite du FC Barcelone, champion sortant, 1 but à 0, sur le terrain de l'Athletic Bilbao.

Griezmann : "il faut travailler pour nous améliorer"

Et dès la fin du match, Antoine Griezmann ne s'est pas voilé la face sur les manques du Barça, mais il espère que sa nouvelle équipe va vite rebondir : "Nous sommes souvent parvenus dans leurs 30 derniers mètres mais ensuite, il a manqué ce qui est le plus difficile dans le football : cette passe, ce débordement, ce centre... Nous n'y sommes pas parvenus mais nous avons du temps devant nous. La Liga est longue et il faut changer les choses dès le prochain match. Le ballon n'a pas voulu rentrer et c'est la seule chose qui importe. C'est une défaite mais il faut garder le cap, il faut travailler pour nous améliorer. C'est la seule manière de progresser."

Piqué positive

De son côté, le défenseur Gerard Piqué ne s'affole pas et trouve même des raisons de positiver : "Nous venons juste d'achever la pré-saison, il y a de nouvelles têtes et cela arrive de préparer un match d'une certaine manière et que tout ne se passe pas comme prévu. La compétition nous a remis à notre place. On repart avec une défaite qui nous fera du bien pour l'avenir. Il vaut mieux perdre aujourd'hui qu'en fin de saison."