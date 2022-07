FC Barcelone : le Barça a dit non deux fois à Griezmann

La presse espagnole, par l'intermédiaire du site sport.es, rappelle que le Français Antoine Griezmann aurait par deux fois pu rejoindre le FC Barcelone. Sauf que le club catalan ne l'a finalement jamais retenu.

Alors qu'Antoine Griezmann explose en ce moment à l'Atlético Madrid, l'Espagne se souvient que le Français aurait pu faire le bonheur du FC Barcelone. Petit rappel de ces deux rendez-vous manqués.



Griezmann trop petit pour le Barça !

En 2009, Antoine Griezmann fait partie des grands espoirs de la Real Sociedad, dont il a intégré le centre de formation quatre ans plus tôt faute d'avoir convaincu les clubs français en raison de son physique jugé trop frêle. Et aussi étrange que ça puisse paraître, les scouts du Barça qui s'intéressent également à son profil arrivent au même constat : physique trop limité pour intégrer La Masia.



Alexis Sanchez plutôt que Griezmann

En 2011, alors qu'Antoine Griezmann a franchi les étapes avec la Real Sociedad et s'impose comme l'un des meilleurs jeunes de la Liga, le FC Barcelone de Pep Guardiola se repenche sur son cas. Mais là encore, les Catalans préfèrent au final recruter le Chilien de l'Udinese Alexis Sanchez. Nouveau rendez-vous manqué.



Futur Blaugrana ?

Antoine Griezmann fêtera ses 24 ans en mars prochain, et est en train de franchir un nouveau palier avec l'Atlético Madrid. Un transfert au Barça est actuellement inenvisageable étant donné l'interdiction de recruter du FC Barcelone et l'attaque MSN (Messi-Neymar-Suarez) qui sévit. Mais lors des prochaines saisons, pourquoi ne pas imaginer le Français poursuivre sa progression dans le club catalan ?



Antoine Griezmann possède a priori les qualités et le profil pour s'intégrer au collectif du FC Barcelone. Reste à savoir si le train passera une troisième fois.