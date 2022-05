FC Barcelone : Le Barça dégoûte le FC Séville (3-2)

Au terme d'un finish hallucinant, les Catalans s'imposent en Andalousie 3-2. Séville a mené toute la rencontre mais s'incline sur deux buts tardifs de Cesc Fabregas et David Villa. Le Barça reste solide leader de la Liga.

Malgré un Lionel Messi resté muet, le FC Barcelone a gagné au mental une précieuse victoire.

52 minutes de black-out

Pendant la première mi-temps, le Barça se montre nerveux, il ne parvient pas à se créer de grosses occasions. La défense mise en place par Michel éteint totalement les lutins de Tito Villanova. Messi et Alexis Sanchez se cassent les dents sur les rugueux Fernando Navarro et Emir Spahic (ex-Montpellier). Du coup, l'Allemand Piotr Trochowski en profite et score sur un ballon mal repoussé par Mascherano. 1-0, c'est le score à la pause.

Un incroyable final

Negredo, le buteur maison, double la mise à la 48e. Mais Cesc Fabregas trouve enfin la solution côté visiteurs. C'est lui qui, avec malice ou mauvais esprit selon que l'on est Sévillan ou Barcelonais (ou Madrilène...), contribue à faire expulser Medel à 20 minutes de la fin. Un carton rouge qui change la face du match. A la 89e minute Cesc égalise et David Villa, fraîchement entré, marque un joli but qui donne l'avantage aux siens. Si la Catalogne exulte, tout Sanchez-Pizjuan enrage.

Les compos

FC Séville : Palop - Cicinho, Botia, Spahic, F.Navarro - Maduro, Medel - Navas, Rakitic (Kondogbia, 75e), Trochowski (del Moral, 38e) - Negredo (Luna, 81e)

FC Barcelone : Valdés - Alves (Villa, 79e), Song, Mascherano, Alba - Xavi, Busquets (T.Alcantara, 76e), Fabregas - A.Sanchez (Tello, 70e), Messi, Pedro

Barcelone aura peut-être plus l'occasion de développer son jeu mardi contre Benfica, autre équipe très offensive, en Ligue des Champions. Prochain match vendredi en Liga à Vigo pour le Séville.