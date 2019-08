FC Barcelone-Betis (5-2) - Griezmann ouvre son compteur avec le Barça et brille

LIGA - Antoine Griezmann a marqué son premier but en compétition officielle avec le FC Barcelone, dimanche soir, lors du succès face au Real Betis. Voilà le Français lancé.

Griezmann lance la machine avec le FC Barcelone

Antoine Griezmann est "officiellement" un joueur du Barça. Après avoir vécu une pré-saison d'adaptation et une première sortie en Liga ratée sur la pelouse de Bilbao, l'ancien leader de l'Atlético de Madrid a passé la seconde lors de sa première au Camp Nou. Et l'international français a marqué son territoire.

Double buteur (41e, 50e) et passeur décisif, face au Real Betis (5-2), dimanche soir, lors de la 2e journée, Griezmann est parvenu à sortir une prestation pleine à la pointe de l'attaque en l'absence de Lionel Messi, Luis Suarez et Ousmane Dembélé. Une prestation attendue après son match raté à San Mamés qui lui avait valu des critiques pondérées de la part de son entraîneur Ernesto Valverde. Le technicien espagnol avait estimé que le Mâconnais devait plus participer au jeu de son équipe.

Aligné aux côtés de Rafinha et Carles Pérez dans le trident offensif de Valverde pour la première sortie du Barça au Camp Nou de la saison, "Grizou" a réussi le pari d'endosser le costume de leader, une fonction qui a aussi justifié son recrutement cet été. Le n°17 blaugrana a d'ailleurs conquis le public du Camp Nou avec ce match complet.

"Content d'avoir réussi à marquer au Camp Nou. C'est un des seuls stades où je n'avais pas encore réussi. J'ai aimé l'ambiance", a commenté Griezmann après la rencontre. "Je sais que les supporteurs, mes coéquipiers et le coach attendent beaucoup de moi. Je veux répondre présent"