FC Barcelone - Chelsea : Messi dos au mur

Lionel Messi est muet depuis deux matches. Une éternité pour le double Ballon d'Or® ! Son doublé face à Levante paraît déjà loin et l'Argentin est attendu au tournant contre Chelsea.

Quand on s'appelle Lionel Messi, ne pas se montrer décisif deux rencontres de suite devient un évènement. Surtout lorsque ces deux matches sont aussi importants que le Clasico et une demi-finale aller de Ligue des champions.





Messi ne marque plus...



Un doublé inscrit à Levante le 14 avril dernier, et puis plus rien. Ont suivi la demi-finale aller de la Ligue des champions à Chelsea (défaite 1-0 du Barça) et ce fameux Clasico où Lionel Messi n'est pas parvenu à marquer le moindre but pour son FC Barcelone. Une éternité pour le meilleur joueur du monde.





... mais Messi fait marquer



Lionel Messi n'a pas marqué, certes, mais face à Chelsea, il a délivré quelques bon ballons qui auraient pu (dû) déboucher sur des buts de ses partenaires. Idem dans le Clasico, où l'Argentin a notamment réussi une passe très inspirée pour Xavi et est à l'origine de l'unique but du FC Barcelone, inscrit par Alexis Sanchez après une accélération foudroyante du numéro 10.





Le réveil attendu contre Chelsea



Même si Lionel Messi n'a donc pas été totalement absent, à défaut d'être buteur, les observateurs attendent plus de ce joueur. La demi-finale retour de Ligue des champions contre Chelsea au Camp Nou doit être l'occasion pour Messi de retrouver son efficacité. Sans lui à son meilleur niveau, le FC Barcelone risque d'avoir beaucoup de mal devant la défense regroupée des Blues.



Dans le football de haut niveau, il faut toujours prouver et se remettre en question, même quand on s'appelle Lionel Messi.