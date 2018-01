FC Barcelone / En confiance, Ousmane Dembélé a séduit le Camp Nou

Par Alexandre COIQUIL | Ecrit pour TF1 |

COPA DEL REY - Auteur d'une excellente sortie lors du huitième de finale retour entre le FC Barcelone et le Celta Vigo (5-0), jeudi soir, Ousmane Dembélé a reçu les éloges de ses coéquipiers et de son entraîneur après la qualification du Barça en quarts de finale.





Dembélé régale le Camp Nou

Ousmane Dembélé rattrape le temps perdu. De retour à la compétition la semaine dernière lors du match aller des huitièmes de finale de la Copa del Rey face au Celta Vigo, l'international français a passé la vitesse supérieure lors du match retour disputé jeudi soir au Camp Nou en proposant une magnifique demi-heure de football

Entré en jeu juste avant l'heure de jeu à la place de Lionel Messi (59e), l'ancien joueur du Stade Rennais et du Borussia Dortmund a régalé le Camp Nou de sa qualité technique, sa vitesse et de son sens du déséquilibre. Il ne lui a manqué qu'un but pour parachever sa plus belle sortie avec le maillot blaugrana.



Inspiré, le Français s'est montré sous son meilleur jour dès son entrée sur le terrain. Touché en fin de match, l'ailier a un temps inquiété avant qu'Ernesto Valverde, le technicien du Barça, ne se rassure son monde en conférence de presse. "Je crois que ce n'est rien de grave."

Titularisé en Liga le week-end dernier, Dembélé continue de grappiller du temps de jeu. Depuis son retour à la compétition, le voilà à 116 minutes cumulé sur le pré.













Valverde : "Dembélé est différent"

La prestation de l'international français n'est pas passée inaperçue aux yeux d'Ernesto Valverde, son technicien au Barça.

L'ancien entraîneur de l'Athletic Bilbao, Valence et l'Espanyol a particulièrement apprécié ce qu' a proposé le Français face au Celta.

"J'ai beaucoup aimé ce qu'a produit Dembélé. Quand il prend le ballon, on sait que quelque chose va se passer. Il a quelque chose de différent."













Alba : "Dembélé a d'énormes qualités"

En début de semaine, c'est Jordi Alba, l'un des hommes en forme du moment au Barça, qui avait lancé des éloges envers Dembélé dont il admire l'imprévisibilité

"Il s’adapte parfaitement et c’est un une bonne personne, il faut aussi être patient vu sa jeunesse, mais il va nous aider à progresser. Il a d'énormes qualités. Les gens ne se rendent pas compte du niveau qu'il va atteindre."





"On parle d’un joueur spectaculaire. Petit à petit, il va progresser. Il est à l’aise des deux pieds. On ne sait pas s’il est gaucher ou droitier. Puis il a une vitesse incroyable, je ne sais jamais où il va aller. Nous n’en avons pas encore la preuve, mais je pense qu’il est plus rapide que moi."