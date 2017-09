FC Barcelone - Dembélé: "Je ne suis pas Neymar"

Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

Ousmane Dembélé, joueur du FC Barcelone depuis une semaine, a accordé sa première interview au quotidien sportif Mundo Deportivo. Verbatim.



Ses souvenirs du Barça



"Je me souviens surtout de deux matches. Un contre Chelsea, lorsque Iniesta a marqué le but de la qualification pour la finale de la Ligue des champions. Quand je vois Andres maintenant, je m'en souviens bien. J'ai hâte de lui dire. Et l'autre match, c'était aussi en Ligue des champions, contre Arsenal. (...) Avec quatre buts de Messi. C'est alors que j'ai compris que Messi n'était pas de ce monde. C'était incroyable. Malheureusement, je n'ai jamais été au Camp Nou."



Iniesta et Messi, les modèles



"Ma passion pour le Barça est venue d'Iniesta. J'avais un poster de lui. J'avais l'impression que c'était un joueur différent : élégant, spécial... Un génie. J'ai regardé tous les matches de Barcelone pour voir comment ils jouaient, avec les génies Iniesta et Messi. Après, j'essayais de les imiter, mais c'était difficile parce qu'ils faisaient des choses que personne ne faisait. Messi joue toujours à un niveau extraordinaire. C'est le meilleur joueur de l'Histoire."

La succession de Neymar

"Je ne suis pas Neymar. Neymar est un grand joueur avec beaucoup de classe, l'un des meilleurs du monde. Je suis jeune, je suis là pour apprendre et apporter ce que je peux à Barcelone."

Ses ambitions pour 2018



"Ce que je veux en étant ici c'est de jouer avec les meilleurs joueurs du monde. Ils sont au Barça, c'est pour ça que je suis venu. Pour remporter des titres et pouvoir disputer le Mondial en Russie avec la France. Le gagner, c'est mon autre grand rêve."

Son entente avec Kylian Mbappé



"Kylian Mbappé m'a aidé. C'est un très bon collègue. Nous parlons beaucoup au téléphone et encore plus durant cette période. Il est heureux pour moi. Il a essayé de me calmer quand les jours passaient et que la signature n'était pas officielle. Il m'a dit que ce n'était qu'une question de temps. Il est très heureux que j'ai signé, il m'a félicité et m'a souhaité le meilleur. Je lui souhaite le meilleur également."



Son départ de Dortmund



"Pourquoi ne pas s'être entraîné avec Dortmund. J'ai refusé de m'entraîner avec Dortmund parce que je ne voulais plus. J'étais détendu. C'était une question de négociations entre le Barça et le Borussia. Je savais que je devais être patient. (...) Je n'ai pas peur de rejoindre le Barça à 20 ans, mais j'étais nerveux que l'affaire ne se fasse pas. Je voulais juste que ça se fasse le plus rapidement possible. Maintenant, il est temps pour moi de revenir à l'entraînement, de revenir en forme, ce qui n'est pas trop dur compte tenu de mon âge et de mon poids."