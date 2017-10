FC Barcelone: Diakhaby dans le viseur du Barça

Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

Selon le journal catalan Sport, le défenseur central de l’OL Mouctar Diakhaby plait beaucoup au FC Barcelone qui voit en lui un possible futur Samuel Umtiti. Le nom de Dan-Axel Zagadou (Borussia Dortmund) est également évoqué.





Le Barça en quête d'une relève



Avec le vieillissant Javier Mascherano et Thomas Vermaelen, prêté à l'AS Roma, le FC Barcelone est quelque peu en manque de solutions en défense centrale, derrière la charnière titulaire Piqué-Umtiti. Selon Sport, les Blaugranas aimeraient y remédier en janvier en recrutant pas moins de deux joueurs à ce poste. Le premier sera normalement le Colombien de Palmeiras, Yerry Mina, dont le transfert est a priori bouclé. Et le second pourrait être un produit de la formation français, les dirigeants catalans étant pour le moins satisfaits du rendement de Samuel Umtiti jusqu'ici.



Diakhaby est plein de promesses



Le premier des trois noms qui se dégagent est celui d'un Lyonnais: Mouctar Diakhaby (20 ans). Bons dans les duels, l'international espoirs n'a pas la qualité de relance de son prédécesseur à l'OL, mais il reste un joueur prometteur, qui a disputé 38 matches avec l'OL depuis le début de saison dernière. Le joueur passé par Nantes serait également dans le viseur de Manchester City, ce qui est un gage de qualité. Un départ du Lyonnais dès le prochain mercato ne semble néanmoins pas dans les plans de la direction lyonnaise.





Dan-Axel Zagadou, un ex du PSG



La piste suivante mène vers un joueur plus jeune, en l'occurrence Dan-Axel Zagadou. Le natif de Créteil (18 ans), international U19, a rejoint cet été le Borussia Dortmund en provenance du Paris Saint-Germain, et a déjà pu profiter des blessures pour disputer dix rencontres, toutes compétitions confondues, avec le BvB. Un troisième homme est présent à la Une du quotidien catalan en la personne de Kalidou Koulibaly (26 ans). Formé à Metz, puis passé par la Belgique, l'international sénégalais est arrivé à Naples en 2014 et s'est rapidement imposé comme l'un des meilleurs défenseurs de Serie A.