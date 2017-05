FC Barcelone : Ernesto Valverde, l’homme providentiel ?

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

C’est officiel depuis ce lundi, Ernesto Valverde a été nommé entraîneur du FC Barcelone. Il succède à Luis Enrique et il a pour objectif de refaire du Barça la meilleure équipe d’Espagne et d’Europe.

Annoncé depuis plusieurs jours, la venue d’Ernesto Valverde sur le banc du Barça est donc confirmée. Pour l’ancien entraîneur de l’Athletic Bilbao, c’est un défi passionnant qui l’attend à la tête du FC Barcelone, le club ayant vu le Real de Zidane être couronné en Liga.





Valverde, l’ADN du Barça

Après 4 saisons à Bilbao, Ernesto Valverde va donc occuper le banc du FC Barcelone. Surnommé « Txingurri » (la fourmi en basque), sa mission sera de rebâtir une formation catalane qui a connu quelques sévères déconvenues cette saison. Perdre le titre en Liga, être balayé au Parc des Princes et être éliminé par la Juventus sans inscrire un seul but a montré quelques difficultés dans le jeu, même si les Blaugranas ont fait briller leurs individualités comme Messi meilleur buteur en Liga, en Coupe du Roi et en Ligue des Champions (en attendant la finale).

Tout comme Luis Enrique ou Pep Guardiola, c’est aussi un ancien de la maison (1988-1990) où il a joué sous les ordres de Johan Cruyff. Ayant réalisé de belles prouesses avec l’Athletic Bilbao lors de son passage dans l’équipe basque, il est attendu pour remettre le Barça sur le toit de l’Espagne et de l’Europe.









« Un entraîneur compétent, avec du discernement des connaissances et de l’expérience »

Avant même l’officialisation de sa venue, Lionel Messi aurait approuvé la venue du technicien alors sur le banc de Bilbao. Le Journal espagnol Don Balon reportait il y a une dizaine de jours que la « Pulga » souhaitait l’arrivée de Valverde en remplacement de Luis Enrique. L’Argentin n’est pas le seul fan de l’entraîneur de 53 ans, le président barcelonais Josep Maria Bartomeu a ainsi qualifié le nouvel homme fort des Catalans : « C’est un entraîneur compétent, qui a du discernement, des connaissances, de l’expérience. »





En plus de recruter, gérer le vestiaire et les égos, et peut-être redéfinir un plan de jeu, les premiers chocs de Barça version Valverde vont venir très vite. La supercoupe d’Espagne sera l’un des premiers défis à relever pour les Blaugranas… Ce sera d’ailleurs contre le Real Madrid les 12 et 15 août.





L'un des meilleurs moments de la saison du Barça, la "remontada "contre le PSG :