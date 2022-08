FC Barcelone : le grand retour de Ronaldinho ?

Ronaldinho devrait prochainement officialiser sa retraite sportive. Cependant, une place d’ambassadeur l’attendrait au FC Barcelone, où il a passé cinq saisons en tant que joueur.

Selon la presse espagnole, Ronaldinho, actuellement sans club, pourrait faire son retour au FC Barcelone. Il n’y foulerait plus les pelouses mais enfilerait un costume d’ambassadeur, taillé sur-mesure.

L’heure de la retraite a définitivement sonné pour Ronaldinho. Le Ballon d’Or 2005 a enchaîné les piges à droite à gauche mais n’a trouvé aucune stabilité depuis sa rupture de contrat avec Fluminense. A 36 ans, le génial et fantasque brésilien a fait son temps mais il pourrait bel et bien rebondir dans l’une de ses anciennes équipes. Et pas des moindres puisqu’il s’agirait du FC Barcelone. A en croire El Mundo Deportivo, Ronnie, qui a disputé un match pour la paix à Rome, devrait prochainement rencontrer les dirigeants des Blaugrana pour discuter et entamer une nouvelle aventure.

Bien sûr, il n’est pas question pour le FC Barcelone de lui assurer une place dans son effectif sportif. Les Catalans souhaitent profiter de son aura internationale pour lui proposer un poste d’ambassadeur. Le Brésilien est particulièrement très apprécié aux Etats-Unis et le club espagnol verrait d’un bon œil l’ouverture sur ce marché, parmi tant d’autres. Son palmarès, son charisme et sa popularité le rendent, dans tous les cas, légitime à une telle activité.

Cinq saisons au Barça

Ronaldinho, découvert au PSG, a passé cinq saisons au FC Barcelone (sa plus longue histoire d’amour avec une équipe). Durant ce laps de temps, il a remporté deux Liga (2005 et 2006), une Ligue des Champions (2006) et une Supercoupe d’Espagne (2006). Il est également champion du Monde avec sa sélection (2002). Avec un tel C.V., on comprend mieux pourquoi les Blaugrana souhaitent lui offrir une belle retraite sportive. Pour boucler la boucle, aussi.