FC Barcelone: Iniesta évoque Griezmann et Neymar

Par Francois TOUMINET | Ecrit pour TF1 |

Quelques jours après l'annonce officielle de son départ du FC Barcelone, l'avis du milieu de terrain catalan compte toujours autant. Interrogé sur le marché des transferts à venir, il évoque les cas Griezmann et aussi Neymar mais sans trop se mouiller.



"Griezmann? S'il vient, ce sera un grand transfert"



Présent pour un événement promotionnel en marge du Grand Prix d'Espagne de Formule 1, Andrés Iniesta a évoqué ce jeudi la possible arrivée d'Antoine Griezmann au Barça cet été. Dans des propos rapportés par AS, le milieu de terrain espagnol a déclaré "je comprends que Griezmann soit l'un des meilleurs attaquants du monde et je ne sais pas ce qu'il va se passer à l'avenir. Aujourd'hui, il est à l'Atlético. S'il finit par venir au Barça, ce sera un grand transfert. S'il ne vient pas, il y aura d'autres options."



Neymar de retour au Barça ? "Ca serait bizarre"

Le capitaine du FC Barcelone a également tenu à commenter l'actualité de Neymar, son ancien coéquipier. Si, pour le milieu de terrain, tout semble envisageable dans le foot d'aujourd'hui, son retour reste peu probable : "Si le club comprend que Neymar est fondamental pour continuer à grandir dans le vestiaire, je ne pense pas qu'il y aurait un problème." "Ce serait bizarre que cela se produise", rajoutera t-il dans un demi-sourire.



"Ce ne sera pas un choix économique"



Et question transfert justement, quid de son avenir lui qui vient d'annoncer la fin de son histoire avec son club de toujours? On a parlé de la Chine, du Japon et même d'un futur en Australie, mais le Catalan refuse de se prononcer avant la fin de la Liga. "J'annoncerai mon futur club quand la Liga sera terminée. Il existe différentes options, je vais essayer de décider ce que je pense être le mieux pour moi. J'essaierai de ne pas échouer dans cette décision dans la mesure où il est difficile pour moi de dire adieu au club de toute ma vie. Ce ne sera pas un choix économique mais pour jouer au football. Je dois valoriser le sport, la famille, le personnel, l'image etc... même si je sais que ce ne sera pas comme Barcelone."