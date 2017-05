FC Barcelone : Luis Enrique est heureux de partir

Par Maxime CLAUDEL | Ecrit pour TF1 |

Luis Enrique a livré sa dernière conférence à la tête du FC Barcelone samedi soir, à l’issue de la finale de la Coupe du Roi remportée par son équipe. Animé par le sentiment du devoir accompli, il est heureux de quitter ses fonctions et tire un bilan plutôt positif de ses trois saisons chez les Blaugrana.





« Un bonheur absolu »

On a demandé à Luis Enrique ce qu’il ressentait vis-à-vis de son départ, officiel depuis plusieurs semaines déjà, il a répondu, « De la tristesse ? Pas du tout. Un bonheur absolu. C’est moi qui ait décidé de partir. L’intensité de ce job et ma manière de demander le maximum chaque jour signifient larmes et sueur. Si quelqu’un m’avait dit en arrivant au FC Barcelone que j’aiderais mon équipe à gagner neuf trophées… Ce sont des bons chiffres. »



Des regrets

« Bien sûr, nous aurions aimé gagner la Liga cette saison et nous battre pour la Ligue des Champions mais nos fans ont pu se rendre compte des efforts et des sacrifices des joueurs. » confie néanmoins Luis Enrique, conscient que sa dernière saison au Barça n’est pas la meilleure des trois, sachant qu'il avait mis la barre haut avec le triplé Liga/Ligue des Champions/Coupe du Roi lors de son premier exercice. Entre la concurrence du Real Madrid et de l’Atlético Madrid, il est quand même parvenu à survoler le championnat d’Espagne.





Neuf titres en trois saisons

Deux Liga (2015, 2016), trois Coupes d’Espagne (2015, 2016, 2017), une Supercoupe d’Espagne (2016), une Ligue des Champions (2015), une Supercoupe d’Europe (2015) et une Coupe du monde des clubs (2015) : voilà le bilan de Luis Enrique en tant que coach du FC Barcelone, lui qui a su dompter le trio magique de la MSN. Josep Maria Bartomeu, président du club, n’a pas manqué de lui rendre hommage et de le remercier au micro de la chaîne TV3, « Luis Enrique a fait du très bon travail. C'est un entraîneur qui nous a beaucoup apporté et les portes lui sont ouvertes quand il le souhaitera pour revenir, parce que c'est un entraîneur qui a de la réussite. Nous devons être heureux de ces trois saisons. Il faut remercier Luis Enrique pour ces trois années. » L’intéressé peut maintenant prendre un repos bien mérité, avec le souvenir d’avoir apporté sa contribution à l’institution catalane et, plus important, encore, d’avoir pris du plaisir.