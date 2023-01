FC Barcelone – Luis Enrique va prendre une année sabbatique

Passé en conférence de presse, mardi, Luis Enrique a annoncé qu’il prendrait une année sabbatique la saison prochaine.

Luis Enrique fera comme Pep Guardiola… (à la mi-février) à la fin de la saison 2016/2017, le technicien du Barça a annoncé, mardi en conférence de presse, qu’il prendrait une année sabbatique la saison prochaine.



Luis Enrique : "J'ai besoin de me reposer"

"Le Barça est ma maison, j'ai une grande relation avec le club et avec mes joueurs. Si je le quitte, c’est parce que je suis fatigué et que j’ai besoin de me reposer, ce n'est pas pour aller dans une autre équipe ", a précisé l’ancien technicien du Celta Vigo qui sera resté trois années aux commandes du club catalan (2014/2017).

En juin 2012, Pep Guardiola avait lui aussi pris une année sabbatique après son départ du FC Barcelone. Quelques mois après,