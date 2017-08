FC Barcelone : Très mauvaise nouvelle pour Luis Suarez

Par Julien Kobana | Ecrit pour TF1 |

La double confrontation entre le Real et le FC Barcelone a laissé des traces côté catalan. Au-delà de la défaite, et des cinq buts encaissés, les vice-champions d’Espagne ont perdu Piqué et Luis Suarez sur blessures lors de la rencontre. Les examens passés par l’Uruguayen n’indiquent rien de bon.





Suarez absent 4 à 5 semaines

L’annonce est tombée en tout début d’après-midi ce jeudi. Blessé lors d’un choc avec Keylor Navas, Luis Suarez a peiné lors de la fin de la rencontre contre Madrid. L’ancien joueur de Liverpool s’est plaint du genou pendant les derniers instants du match. La fédération uruguayenne a confirmé ce jeudi que le joueur serait absent entre 4 et 5 semaines ! Voilà un nouveau coup dur pour les Blaugranas qui vont donc reprendre la Liga sans leur attaquant principal. Il pourrait même manquer la reprise de la Ligue des Champions prévue les 12 et 13 septembre.









Pas de retrouvailles avec Lionel Messi

Cette absence va aussi lui faire manquer les matches éliminatoires pour la Coupe du Monde. L’Uruguay occupe la troisième place de la zone Amsud et compte 23 points, soit seulement 1 point de plus que l’Argentine. La Céleste doit justement recevoir l’Albiceste le 1er septembre, mais ce match se déroulera donc sans Luis Suarez qui ne retrouvera pas ses coéquipiers de club Lionel Messi et Javier Mascherano. Le 4 septembre, l’Uruguay affrontera le Venezuela, dernier du classement.

Si sa sélection peut s’appuyer sur Edinson Cavani, le FC Barcelone dispose de Paco Alcacer en solution de rechange. Peu utilisé l’an dernier, et n’ayant pas disputé la moindre minute lors de la Supercoupe d’Espagne, les dirigeants catalans vont peut-être chercher à recruter un autre attaquant d’ici la fin du Mercato.